Иностранных войск на территории Беларуси нет - Лукашенко

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что на территории страны нет ни одного иностранного военного. Переброску российской техники в Беларусь он назвал фейком.



Об этом сообщает провластное белорусское издание БЕЛТА.



По словам Лукашенко, под видом российской техники в социальных сетях выдают белорусские бронетранспортеры, которые движутся к западной границе в рамках недавно объявленных военных учений.



"Что касается иностранных войск, то сегодня уже никого из других государств в Беларуси нет", - подчеркнул он.



Напомним, несколько дней назад в социальных сетях начали распространять видеоролики, на которых якобы российская техника направляется в Беларусь. На одном из видео показали якобы российские БТР, въезжающие на территорию Беларуси.

