Еще одна улица в центре Киева стала пешеходной

В Киеве с 19 августа еще одна улица в центре города стала пешеходной. Речь идет о Десятинном переулке.



Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.



Сообщается, что с сегодняшнего дня заезжать на автомобилях и парковаться на Десятинном переулке запрещено - от улицы Владимирской до Пейзажной аллеи введена новая схема организации дорожного движения.



Решение принято для того, чтобы историческая часть Киева была комфортной для жителей и гостей столицы.



В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА обращают внимание водителей, что на этой локации будет работать эвакуатор. Поэтому специалисты призывают учитывать дорожные знаки и разметку и не парковать там свой транспорт.

