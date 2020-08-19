Чем кормить кошку: лучшие сухие корма по мнению специалистов

Питание домашнего кота напрямую влияет на его здоровье, активность и продолжительность жизни. Ветеринары и опытные заводчики единогласно настаивают на том, что фабричные полнорационные смеси значительно полезнее пищи, приготовленной самостоятельно.



Особенности классов корма

1. Холистики. Супер-премиальные полнорационные миксы, для приготовления которых используется только свежее мясо и рыба, высококачественное овощное сырье, фрукты и ягоды. Такой корм максимально соответствует естественному рациону кошек, содержит полный спектр витаминов и минералов. Большинство смесей имеют особую специализацию: диета для котов, склонных к ожирению, питание для особей с нюансами здоровья. На сегодня, холистики, по-праву, считаются наиболее органичным и полезным вариантом полнорационного питания для пушистых любимцев;

2. Премиальные корма. Миксы изготавливаются в соответствии с международными стандартами качества и безопасности, соответствуют нормам питания для домашних животных. Как правило, в рецептуре премиальных диет, также, преобладают мясо и рыба. Однако массовая доля животного протеина на порядок ниже, чем в холистиках. Кроме того, такие смеси содержат злаки типа пшеницы и кукурузы, что противопоказано животным-аллергикам и котам, склонным к набору веса. Если вы хозяин молодого и здорового кота, смело можно выбирать премиальный корм для повседневного питания любимца;

3. Эконом-класс. Полнорационные сухие смеси бюджетного уровня. Для приготовления питания используется соя, костная мука и субпродукты. В целом, микс удовлетворяет аппетит питомца, но не располагает достаточным количеством питательных веществ, чтоб покрыть все потребности организма животного.

Лучшие сухие миксы для котов

При выборе оптимальной системы питания для кошки, рекомендуем рассматривать бренды с мировым именем. Как правило, торговые марки международного класса применяют особые методы обработки сырья, используют свежие продукты от локальных производителей. В результате получается качественная диета, которая обеспечит домашнюю кошку необходимыми питательными веществами, зарядит энергией и укрепит здоровье.

В первую очередь, рекомендуем обратить внимание на таких производителей:

· Acana;

· Orijen;

· Carnilove;

· Josera;

· Monge;

· Brit;

· Natural trainer

Их рекомендуют ветеринары и лучшие специалисты в области. А более подробно ознакомиться со всеми сухими кормами для котов можно здесь https://e-zoo.com.ua/17-sukhoj-korm-dlya-koshek.