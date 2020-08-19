SpaceX привлекла рекордные $1,9 млрд инвестиций

Космическая компания Илона Маска SpaceX привлекла рекордные $1,9 млрд инвестиций в рамках нового раунда финансирования. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в среду, 19 августа.



Подчеркивается, что это самый большой на сегодня раунд инвестирования в SpaceX. При этом сами инвесторы не раскрываются. После вливания этих средств акционерный капитал компании составляет $46 млрд.



Как отмечает Reuters, спрос инвесторов усиливается благодаря активному развитию спутниковой платформы Starlink, которую разрабатывает SpaceX. До конца 2020 года этот проект должен обеспечить высокоскоростной интернет в Канаде и США.



Накануне ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 11 партию из 58 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.