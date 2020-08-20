Умер великий советский и украинский ученый Борис Патон

На 102-м году жизни умер многолетний президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон. Об этом сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский, выразив соболезнование семье и близким ученого. "Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона.

Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна <...> В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец", - говорится в тексте соболезнования Зеленского, размещенном в его официальном Telegram-канале.



Борис Патон был сыном академика, директора Института электросварки и преподавателя Киевского политехнического института Евгения Патона, внуком русского военачальника, героя русско-турецкой войны, генерала от инфантерии Виктора Будде.



Он окончил Киевский политех и более 70 лет проработал в Институте электросварки, получившего имя его отца.



С 1962 года Патон непрерывно был президентом Национальной академии наук Украины.



Также он известен как политик и общественный деятель: при СССР Борис Евгеньевич был депутатом и членом Президиума Верховного Совета УССР, депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР, народным депутатом СССР от КПСС. В годы независимости входил в Совет национальной безопасности и обороны Украины.



На счету Патона свыше тысячи публикаций, в том числе 20 монографий, а также более 400 изобретений.



