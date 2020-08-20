Итоговая декларация саммита ЕС по Белоруссии не призывает к проведению новых выборов

Итоговое заявление состоявшегося в среду экстренного саммита ЕС по Белоруссии не содержит призыва к проведению в этой стране новых президентских выборов, а лишь констатацию, что ЕС не признает результаты выборов 9 августа. Об этом говорится в итоговом заявлении, опубликованном пресс-службой Европейского совета.



"Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, поэтому мы не признаем их результаты", - говорится в итоговом документе. Европейский совет распространил итоговое заявление за подписью главы Евросовета Шарля Мишеля, то есть этот текст лишь суммирует итоги дискуссии лидеров ЕС, но не носит характер официального заявления Европейского совета, утвержденного всеми лидерами государств сообщества.



В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил после саммита, что "весь Евросовет осудил ситуацию в Белоруссии". "Мы все считаем, что выборы в Белоруссии должны быть проведены повторно", - добавил польский премьер.



В итоговом документе саммита ЕС выражается поддержка оппозиции, содержится призыв освободить всех задержанных и не применять силу против протестующих, провести независимое расследование всех "актов насилия". Саммит ЕС в очередной раз повторил тезис, что "только белорусы могут определять свое будущее", призвал "третьи страны" (имеется в виду Россия) воздерживаться от вмешательства и поддержал инициативу ОБСЕ об оказании содействия всем сторонам конфликта в Белоруссии в организации внутриполитического диалога. Кроме того саммит подтвердил, что ЕС в ближайшее время введет санкции против представителей руководства Белоруссии.



