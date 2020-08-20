Украинских первоклассников перед началом учебного года отправят на медосмотр

Ученики первых классов перед началом учебного года должны будут пройти медицинский осмотр.



Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга по результатам заседания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, передают "Украинские новости".



"Медицинские осмотры перед учебным годом проводятся для детей 1-го класса", - сказал он.



Также он отметил, что другие дети должны проходить медосмотр один раз в год.



Напомним, ранее Ляшко сообщил, что в школах оранжевой карантинной зоны учителей обяжут вести уроки в защитном щитке.

