Украинских первоклассников перед началом учебного года отправят на медосмотр

Украинских первоклассников перед началом учебного года отправят на медосмотр

Ученики первых классов перед началом учебного года должны будут пройти медицинский осмотр.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга по результатам заседания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, передают "Украинские новости".

"Медицинские осмотры перед учебным годом проводятся для детей 1-го класса", - сказал он.

Также он отметил, что другие дети должны проходить медосмотр один раз в год.

Напомним, ранее Ляшко сообщил, что в школах оранжевой карантинной зоны учителей обяжут вести уроки в защитном щитке.