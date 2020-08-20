В Крыму задержали предполагаемого участника украинского нацбатальона

Подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Украины – "батальоне имени Номана Челебиджихана" задержан сотрудниками ФСБ в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления ведомства в регионе.

"Девятнадцатого августа 2020 года сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия. В настоящий момент подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы", - сообщили в ФСБ.



Сообщается, что задержанный - житель Кировского района республики, он подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (часть 2 статьи 208 УК РФ), возбуждено уголовное дело.



По данным ведомства, крымчанин в 2016 году выехал на территорию Украины, где вступил в ряды незаконного вооруженного формирования – так называемого "батальона имени Номана Челебиджихана", в составе которого прошел обучение обращению с огнестрельным оружием. В его функциональные обязанности также входило осуществление охраны расположения батальона, содействие пограничной службе Украины при совместных патрулированиях пограничной зоны, проверка лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска, говорится в сообщении.



Впоследствии мужчина вернулся в Крым, продолжив поддерживать контакты с членами батальона и свою преступную деятельность по участию в батальоне, сообщили в ФСБ. В ведомстве напомнили, что добровольно прекратившие участие в незаконном вооруженном формировании и сообщившие об этом в правоохранительные органы лица освобождаются от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.



Организатором незаконного вооруженного формирования - "батальона имени Челебиджихана" является бизнесмен и экс вице-премьер правительства Крыма Ленур Ислямов. В отношении Ислямова в Крыму заведены уголовные дела, сам он находится на территории Украины. Верховный суд Крыма рассматривает дела в отношении Ислямова, ему предъявлены обвинения в заочном режиме.

