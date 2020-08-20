ЕС выделит дополнительно €53 млн. помощи "белорусскому народу "

Евросоюз выделит дополнительно €53 млн помощи народу Белоруссии в связи с событиями в стране. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС.



"Мы решили выделить дополнительно €53 млн, чтоб поддержать белорусский народ в эти трудные времена", - сказала она.



По ее словам, €2 млн пойдут на "помощь жертвам репрессий и неприемлемого государственного насилия", еще €1 млн направят на поддержку гражданского общества и независимых СМИ. "Остальные €50 млн выделяются на экстренную поддержку в связи с распространением коронавируса", - отметила она.



Еврокомиссия перераспределит средства в рамках существующих программ европейской помощи Белоруссии, чтобы деньги в их рамках шли не власти, а обществу, заявила глава Еврокомиссии.



"Еврокомиссия перераспределит средства в рамках европейских программ помощи. Они должны будут поступать не власти, а обществу", - сказала она.



Фон дер Ляйен не уточнила, на какой срок выделены эти деньги, однако в ЕС все существующие в настоящий момент трансферты рассчитаны до конца нынешнего семилетнего бюджетного цикла (2014-2020 годы), таким образом, эти €53 млн будут распределены до конца нынешнего года.



