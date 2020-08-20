Космонавт с МКС снял загадочные объекты в космосе

Российский космонавт Иван Вагнер, работающий на борту Международной космической станции, опубликовал в Twitter видео, на котором видны пять неизвестных объектов, летящих в космосе.



Он пояснил, что снимал полярное сияние над Антарктидой.



"Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние <...> На девятой-двенадцатой секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга", — написал Вагнер.



Он задался вопросом о том, что это может быть: метеоры, спутники или что-то другое. "Информация доведена до руководства госкорпорации "Роскосмос". Материалы переданы в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН для анализа", — добавил космонавт.



Помимо Вагнера, сейчас на борту МКС работают россиянин Анатолий Иванишин и американец Кристофер Кэссиди.





