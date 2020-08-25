Тейлор Свифт выпустила лирик-видео The Lakes

Американская певица Тейлор Свифт презентовала лирик-видео к песне The Lakes. Ролик появился на официальном YouTube-канале певицы.



В ролике на фоне цветов и кустарников изображена бегущая строка с текстом песни.



Трек вошел в новый восьмой альбом Свифт под названием Folklore. Пластинку певица неожиданно презентовала 24 июля 2020 года. Его делюкс-версия появилась 18 августа.



Авторами песни стали Свифт совместно с Джеком Антоноффом, регулярно работающим с певицей.





