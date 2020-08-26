Вышел украинский трейлер драмы "Смерть на Ниле"

В сети появился дублированный трейлер детективной драмы "Смерть на Ниле". Ролик на украинском языке опубликован на официальном YouTube-канале Kinomania Film Distribution.



По сюжету ленты, после раскрытия убийства в Восточном экспрессе детектив Эркюль Пуаро отправляется в Египет. Находясь на Ниле, он становится свидетелем убийства внутри любовного треугольника.



Лента снята по одноименному роману Агаты Кристи и является продолжением "Убийства в Восточном экспрессе".



Режиссером фильма стал Кеннет Брана, он же сыграл одну из главных ролей. Также в ленте снялись Галь Гадот, Арми Хаммер и другие.





