- Главная
- Интересные новости
- Вышел трейлер фильма Софии Копполы «Последняя капля»
Вышел трейлер фильма Софии Копполы «Последняя капля»
Apple TV опубликовала трейлер фильма «Последняя капля» (On the Rocks).
В комедии сыграли Билл Мюррей, Рашида Джонс и Марлон Уэйанс.
Джонс играет главную героиню, писательницу Лауру. Однажды она начинает сомневаться в верности мужа, которого играет Уэйанс. Тогда она просит своего отца-плейбоя (в исполнении Мюррея) проследить за мужем. Они устраивают целую спецоперацию.
Сценаристом и режиссером картины выступила София Коппола. Фильм будет доступен пользователям сервиса Apple TV+ в октябре.
Источник: Esquire
13:31