Вышел трейлер фильма Софии Копполы «Последняя капля»

Apple TV опубликовала трейлер фильма «Последняя капля» (On the Rocks).



В комедии сыграли Билл Мюррей, Рашида Джонс и Марлон Уэйанс.



Джонс играет главную героиню, писательницу Лауру. Однажды она начинает сомневаться в верности мужа, которого играет Уэйанс. Тогда она просит своего отца-плейбоя (в исполнении Мюррея) проследить за мужем. Они устраивают целую спецоперацию.



Сценаристом и режиссером картины выступила София Коппола. Фильм будет доступен пользователям сервиса Apple TV+ в октябре.





