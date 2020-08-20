Самый высокий флагшток Украины установили в Киеве

В Киеве в четверг был установлен самый высокий флагшток в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА.



"Сегодня заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп вместе с директором Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Сергеем Мартынчуком проинспектировали, как выглядит самый высокий флагшток Украины", - сообщили в пресс-службе.



Как отметил Мартынчук, украинский флагшток имеет все шансы занять почетное место среди самых высоких флагштоков мира.







"Сегодня рад сообщить вам, что проект по установке самого высокого флагштока в Украине, который реализовывался мэром Виталием Кличко - реализован. Уверен, что Украинский флагшток займет почетное место среди самых высоких флагштоков мира", - подчеркнул он.



Так, высота флагштока, который состоит из 9 металлических опор, достигает почти 90 метров, а размер сине-желтого флага - 16 на 24 метра.

