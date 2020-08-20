Учебный год в Киеве начнется 1 сентября, но в новых условиях - Кличко

Новый учебный год в школах Киева начнется с 1 сентября, но в новых условиях и с соблюдением всех правил.



Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом во время Августовской педагогической онлайн-конференции заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.



"Учебный процесс должен начаться, но в новых условиях, с соблюдением всех правил. Наши школы к этому готовы. Конечно, есть угрозы, конечно не все просто, но мы вместе с вами преодолеем все вызовы и обязательно вернемся к обычной жизни. Новый учебный год мы начнем 1 сентября, в понятном для общества формате, но многое в дальнейшем будет зависеть от вашей с нами организованности и сплоченности", - сказал Кличко.



Кличко напомнил, что с 12 марта образовательный процесс в столице перевели в дистанционный формат.



"Этот год внес свои коррективы, мир накрыла пандемия. Но мы быстро отреагировали, и с 12 марта перевели образовательный процесс в дистанционный формат. Да, было сложно и педагогам, и ученикам. Телеканал "Киев" начал трансляцию видеоуроков для 11-классников, столица первой разработала и утвердила регламент возобновления образовательного процесса и выделила более 30 млн гривень на дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, чтобы безопасно возобновить учебу с 1 сентября", - отметил он.

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Как сообщалось, Киевский городской голова Виталий Кличко проверил учебное заведение Киева на соответствие правилам работы в условиях карантина.



С 12 марта в столице ввели план противоэпидемических мер и ограничений. В частности, был ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детсадах.



Как сообщал Укринформ, в Украине в течение последних суток коронавирусная болезнь обнаружена у 2 134 человек. За все время пандемии в Украине заболело 98 537 человек.



