Глава МИД Польши подал в отставку

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал заявление об отставке. Ранее он анонсировал, что покинет правительство Матеуша Моравецкого.



Об этом сообщает PAP.



Польское издание Wprost пишет, что глава Минздрава Лукаш Шумовски также подал в отставку во вторник, а его заместитель Януш Цешиньский накануне. Также Ванда Бук, заместитель министра оцифровки, подала в отставку.



Отметим, Чапутович еще 20 июля в интервью Rzeczpospolita сообщил, что покинет правительство Моравецкого.

