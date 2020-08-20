Зеленский: Крым обязательно вернется в состав Украины

Президент Владимир Зеленский отмечает, что временно оккупированный Россией Крым обязательно вернется в состав Украины.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Херсоне во время презентации стратегии развития Херсонской области.



«Херсонщина имеет все, не имеет только одного - не имеет другого выхода, кроме как стать бриллиантом украинского юга. И это не желание, это наша задача ... Совсем рядом украинский Крым, и он обязательно к нам вернется», - заявил Зеленский.



Президент выразил уверенность, что когда рядом с Крымом будет «цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет гораздо быстрее».

