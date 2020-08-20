Прощание с Патоном состоится в клубе Кабмина - НАН

Прощание с Героем Украины Борисом Патоном, который умер 19 августа, состоится в клубе Кабинета министров Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАН Украины.



"Национальная академия наук Украины с глубоким прискорбием сообщает, что 19 августа этого года мировую и отечественную науку постигла большая потеря - на 102-м году жизни остановилось сердце выдающегося украинского ученого в области металлургии, технологии металлов, электросварки и материаловедения, организатора науки, государственного и общественного деятеля, президента Национальной академии наук Украины, директора Института электросварки имени Евгения Патона НАН Украины, дважды Героя Социалистического труда, первого Героя Украины академика Бориса Евгеньевича Патона... Прощание с Борисом Патоном планируется в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета Министров Украины, захоронение - на Байковом кладбище", - говорится в сообщении.



Указано, что о времени будет сообщено дополнительно.

