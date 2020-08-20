Кремль прокомментировал "отравление" Навального

Если информация об отравлении Алексея Навального подтвердится, то правоохранительные органы начнут расследование. Об этом в четверг, 20 августа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



"Сначала нам нужно дождаться окончательных анализов, которые помогут врачам определить, что же произошло, что стало причиной этой ситуации, причиной потери сознания. После этого, если имеет место отравление, если будут соответствующие заявления или если иные решения примут правоохранительные органы, тогда будет расследование", - сказал он.



Песков заверил, что врачи и правоохранительные органы одинаковым образом относятся ко всем гражданам России.



Напомним, сегодня утром самолет рейса Томск-Москва экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку Навальному стало плохо во время полета. Он потерял сознание.



Позже стало известно, что Навальный находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Врачи обещают, что определятся с диагнозом оппозиционера в течение дня.



