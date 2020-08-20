Адвоката Ефремова обвинили в подкупе свидетелей

В Пресненском суде Москвы на слушаниях по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова потерпевшие обвинили адвоката подсудимого в подкупе свидетелей. Об этом сообщает «Интерфакс».



Адвокат Ирина Хайруллина заявила, что имеются доказательства подкупа свидетелей защитником артиста Эльманом Пашаевым. Она просила суд приобщить документ, свидетельствующий об этом. Речь идет о видео, на котором адвокат Ефремова говорит журналисту: «Когда мне понадобится свидетель, чтоб так нагло врали в лицо, я вас приглашу и заплачу достойно». Так защитник прокомментировал свои слова о том, у артиста был инсульт, уточняет Telegram-канал Life Shot.



19 августа сообщалось, что старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова повысил сумму иска к актеру с 6,5 до 7,5 миллиона рублей.



18 августа трое других потерпевших: вдова, брат погибшего и младший сын Захарова заявили к актеру иск о компенсации морального вреда на один рубль. Семья хочет только справедливого суда над Ефремовым, отметил их адвокат Александр Добровинский.



Вечером 8 июня Михаил Ефремов, в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал. Его отправили под домашний арест до января 2021 года.