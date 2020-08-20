Врачи стабилизировали состояние Алексея Навального

Политик Алексей Навальный, госпитализированный в Омске, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске Анатолий Калиниченко.



«Я позволю себе некоторое осторожное высказывание. Учитывая то состояние, в котором он был к нам доставлен, учитывая неясность полную диагноза, то, что нам удалось его стабилизировать, то, что нам удалось сейчас иметь ту клиническую картину, которая есть, для нас это некоторый осторожный, аккуратненький, хороший прогностический признак», — сказал Калиниченко.



Заместитель главврача не стал говорить, продолжает ли Навальный находиться в коме. В Минздраве Омской области, в свою очередь, сообщили, что «Навальный находится в состоянии естественной комы, продолжается искусственная вентиляция легких». Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов при этом сообщил со ссылкой на источники, что «Алексей Навальный дышит сам».



В Омск приехали жена политика Юлия Навальная, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и лидер «Альянса врачей», лечащий врач Навального Анастасия Васильева. Их отказались пропустить к Навальному, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.



Алексея Навального госпитализировали утром 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск - Москва. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего политика на скорой помощи увезли в больницу. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш говорила, что оппозиционера отравили. Днем 20 августа представитель больницы Анатолий Калиниченко говорил, что «врачи реально занимаются спасением жизни» Навального.

