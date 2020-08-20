В Киеве мужчина угрожает взорвать супермаркет

В Киеве в Святошинском районе мужчина угрожает взорвать супермаркет. У мужчины в руках "подозрительный черный пакет".



Об этом сообщает "Киев оперативный".



Из одного из супермаркетов на улице Чернобыльской в Киеве поступил вызов на линию 102 о том, что в магазине находится пьяный мужчина с подозрительным черным пакетом и "угрожает всех взорвать".



На данный момент неизвестно, сколько человек находятся в супермаркете и прибыли ли правоохранители на место происшествия.

