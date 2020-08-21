Навальный перед впадением в кому выпил чай, который ему принес помощник

Чай, который перед впадением в кому выпил российский оппозиционер Алексей Навальный, принес политику его помощник Илья Пахомов. Ранее пресс-секретарь Навального утверждала, что он отравился веществом, которое было подмешано в напиток.



Так, в распоряжении журналистов оказалась запись с камер видеонаблюдения аэропорта Томска, на которой видно, как Навальный садится за стол без стакана с чаем. Через некоторое время напиток ему принес Илья Пахомов, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией, основанного оппозиционером.



Таким образом опровергается версия о том, что якобы отравленный чай Навальному приготовили работники заведения общепита на территории аэропорта.









Также сообщается, что в Омске, где сейчас госпитализирован оппозиционер, прошел осмотр его личных вещей. В сумке не было обнаружено лекарственных препаратов, которые по одной из версий мог принять Навальный перед впадением в кому.



Кроме того, сотрудники полиции намеревались изъять все вещи политика, однако это сделать помешала адвокат Навального Кристина Малехина, так как, по ее словам, стражи порядка сперва заявляли о необходимости лишь провести осмотр.



Напомним, Алексей Навальный потерял сознание в самолете, который направлялся из Томска в Москву. Лайнер был вынужден совершить посадку в Омске, где его госпитализировали. Через некоторое время стало известно, что оппозиционер впал в кому.

