В Совете Федерации назвали "примитивной" позицию Зеленского по Крыму

Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал примитивной и наивной позицию президента Украины, что Крым вернется под украинскую юрисдикцию.



Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в приграничную с крымским регионом Херсонскую область Украины заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины. При этом, по его словам, когда рядом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет значительно быстрее". Заявление опубликовано на официальном интернет-представительстве главы государства.



"Позиция Зеленского весьма примитивная и наивная. Президент Украины демонстрирует совершенно поверхностное представление процессов, которые складываются на Украине и в Крыму", - заявил РИА Новости Цеков.



По его словам, киевским властям стоит брать пример с России, как развивать и заботиться о своих регионах. "Крым после воссоединения с Россией переживает небывалый скачок развития, о котором украинским регионам остается только мечтать", - подчеркнул сенатор.

