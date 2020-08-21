Венгрия изменит правила пересечения границы из-за COVID-19 - Орбан

С 1 сентября Венгрия ужесточит правила пересечения границы для предотвращения распространения COVID-19.



Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан государственному радио в пятницу, сообщает Hirado.



Я призываю всех с надлежащей осторожностью не бронировать жилье на юге после 1 сентября, так как это может противоречить мерам по охране границы, - сказал он.



Орбан сказал, что к сентябрю в Венгрии изменят нынешнюю систему классификации "безопасности" стран.



По сравнению с венгерской ситуацией, эпидемиологическая ситуация в большинстве стран ухудшается. Наибольшей угрозой остается занесения вируса, - сказал венгерский премьер.



По действующим правилам, те, кто возвращается в Венгрию из стран с высоким уровнем распространения коронавируса, должны пройти 14-дневный карантин, если они не сдали два негативных тесты на COVID-19.