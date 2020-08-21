Назван основной диагноз Навального

Основной диагноз госпитализированного в Омске оппозиционера Алексея Навального — нарушение обмена веществ. Об этом сообщила пресс-служба омского Минздрава со ссылкой на главврача омской больницы скорой помощи №1 Александра Мураховского, передает RT.



Мухаровский уточнил, что у пациента нарушение углеводного баланса. Он добавил, что это вызвало резкое понижение сахара в крови, пишет РИА Новости.



Ранее сообщалось, что предположительный диагноз Навального назвали его жене и брату. Заместитель главного врача больницы Анатолий Калиниченко тогда заявлял, что не может раскрыть его журналистам. Он добавил, что состояние и осложнения, которые выявили у Навального, полностью укладываются в структуру установленного диагноза. По словам заместителя главврача, в крови и моче пациента не выявили яды или следы их пребывания.



Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Предварительный диагноз — «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. В Кремле заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость.

