На Украине объявят конкурс на лучший эскиз большого государственного герба

Группа депутатов Верховной Рады зарегистрировала законопроект об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины. Инициативу нардепы рассмотрят на внеочередном заседании, которое состоится во вторник, 25 августа.



Текст законопроекта №3994 опубликован на сайте парламента.



Так, в числе нардепов, зарегистрировавших законопроект, числятся спикер Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук. Документ предполагает поручение Кабмину задачи организовать проведение конкурса на лучший эскиз большого герба, до 1 октября создать оргкомитет, разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос о финансировании и материально-техническом обеспечении его организации и проведения.



Ожидается, что до 1 ноября состоится общественное обсуждение эскиза государственного символа, а до 1 декабря будет определен победитель и поданы на рассмотрение парламента предложения по итогам конкурса.



Стоит отметить, что на данный момент утвержден лишь малый герб страны (трезубец). С 1996 года правительство проводило конкурс на лучший эскиз большого государственного герба и лучший текст гимна.



Летом 2000 года правительство утвердило проект большого государственного герба Украины и текст государственного гимна Украины.



Проект герба Украины представляет собой изображение на синем щите золотистого знака княжества Владимира Великого (малый государственный герб Украины - трезубец).



По бокам щита изображены щитодержатели, справа - казак с мушкетом (герб Войска Запорожского), слева - коронованный лев (герб Галицко-Волынского государства).



Над щитом - княжеский венец, а под щитом - переплетенные с гроздью красной калины золотые колосья пшеницы и сине-желтая лента. Тем не менее, проект большого герба так и не был утвержден.



Согласно ст. 20 Конституции Украины (принята в 1996 г.) "главным элементом большого государственного герба Украины является знак княжеской державы Владимира Великого (малый государственный герб Украины). Большой государственный герб устанавливается с учетом малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского законом, который принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины".

