В Крыму назвали условие Зеленского по водоснабжению полуострова клоунадой

Условия президента Украины Владимира Зеленского по возобновлению подачи днепровской воды в Крым напоминают клоунаду, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.



Ранее Зеленский заявил украинским СМИ, что о подаче днепровской воды в Крым речи не идет. По его словам, подачу днепровской воды на полуостров возобновят после его возвращения в состав Украины.



"Украинская внешняя политика по отношению к Крыму все больше напоминает паноптикум и клоунаду. Киевские политики как паяцы рассуждают об условиях подачи днепровской воды в Северо-Крымский канал, бесконечно и утомительно педалируя эту тему", - сказал Молохов.



По его словам, Зеленский демонстрирует дилетантское понимание ситуации, связанной с подачей воды в Крым, лишая свою страну дополнительных источников пополнения бюджета.



Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.



При этом в Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа вводится поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ, питающих город.

