Бен Аффлек снова сыграет Бэтмена

Актер Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в фильме Warner Bros. про Флеша. Об этом сообщает Vanity Fair.



По данным издания, Аффлек получил сценарий в конце прошлой недели и на этой неделе согласился присоединиться к проекту.



«У его Бэтмена очень сильная дихотомия: с одной стороны, он очень мужественный — из-за того, как он выглядит, внушительной фигуры и его подбородка, но при этом он очень уязвим», — рассказал режиссер Андрес Мускетти.



«Отношения между Барри (Флэш) и Уэйном Аффлека выведут фильм на такой эмоциональный уровень, которого мы раньше не видели. Это история Барри, но их персонажи связаны больше, чем мы думаем: они оба потеряли своих матерей», — добавил режиссер.



Мускетти также отметил, что рад сотрудничать с кем-то, кто был по обе стороны камеры. «Он все понимает», — пояснил режиссер.



При этом Аффлек будет не единственным вернувшимся Бэтменом: также среди героев из альтернативного измерения будет и Бэтмен Майкла Китона из фильма Тима Бертона 1989 года.









Ранее Аффлек подписал контракт в качестве режиссера и исполнителя главной роли в отдельном фильме «Бэтмен», но в конечном итоге покинул проект, заявив, что работа над ним требует слишком больших личных жертв. Тогда у Аффлека был непростой период: он отказался от проекта, завершал бракоразводный процесс с Дженнифер Гарнер и боролся с алкоголизмом.



«Я показал кому-то сценарий Бэтмена. Мне сказали: «По-моему, сценарий хороший. Но еще я думаю, что ты напьешься до смерти, если снова пройдешь через то, через что только что прошел», — ранее рассказал актер.



Продюсер «Флэша» Барбара Мускетти беспокоилась, что это может заставить Аффлека вообще отказаться от возвращения к роли Бэтмена. «Он много говорил о том, что ему было очень трудно играть Бэтмена. Но я думаю, что это, скорее, было связано с непростым периодом его жизни. Когда мы пришли к нему, он был открыт для этого, чем даже немного удивил нас», — отметила она.



В основе фильма «Флэш» лежит сюжетная арка из комиксов «Флэшпойнт». Главный герой Барри Аллен, которого играет Эзра Миллер, отправится в прошлое, чтобы спасти от смерти свою мать. Он предотвращает ее гибель, но случайно создает еще одну вселенную. Картину планируют выпустить летом 2022 года.

