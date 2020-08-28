Сахар влияет на мозг подобно настоящим наркотикам

Орхусский университет считает, что сахар влияет на мозг подобно наркотическим веществам. Он изменяет химию мозга и вызывает привыкание. Это объясняет, почему у многих людей проявляется непреодолимая тяга к сладкому. Ученые провели эксперимент со свиньями, чей мозг очень похож на человеческий.



На протяжении 12 дней семь свиней получали по два литра сладкой воды каждый день. Сканирование мозга показало серьезные изменения в дофаминовой и опиоидной системах. Известно, что опиоидная система связана с ощущением благополучия и удовольствием, и она активировалась с первого дня употребления сладкой воды.



Исходя из этого, был сделан вывод: сахар влияет на систему награды мозга так же, как и наркотики. Он вызывает выделение соединений-нейропередатчиков (дофамина и опиоидов). В результате в системе награды стимулы вроде обучения и социального взаимодействия отходят на второй план. А главенствующую роль на себя берет сахар как источник удовольствия.

