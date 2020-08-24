Россия заключила контракт с Турцией на второй комплект С-400

Контракт на поставку второго комплекта С-400 в Турцию уже подписан, идет обсуждение финансовых условии исполнения контракта, сообщил журналистам в воскресенье глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на форуме "Армия - 2020".



"Контракт подписан", - сказал Михеев, отвечая на соответствующий вопрос.



Он уточнил, что сейчас идет обсуждение "финансовой модели исполнения контракта."



"[Сроки реализации контракта] уже по готовности наших партнеров окончательно решить процедурные вопросы с финансированием этого проекта", - пояснил Михеев.



Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Первый комплект был поставлен в августе 2019 года.



Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию США и альянса в целом. Соединенные Штаты не оставляют попыток добиться от Турции отказа от российских зенитных ракетных систем.



