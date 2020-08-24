Кто без боя подарил часть территорий, тот будет давать показания - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственные за сдачу украинских территорий "будут давать показания". Об этом глава государства сказал во время праздничной речи в Киеве по случаю Дня независимости, передает корреспондент РБК-Украина.



"Мы строим страну, которая всегда готова дать отпор и неважно, кто атакует, агрессор, вирус или мировой кризис. Страну, где те. Кто без боя подарил часть территорий - будут давать показания, а не проповеди с патриотизмом... У вас было много лет, что это сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это и не путайтесь под ногами", - заявил президент.

