Республиканцы официально выдвинули Трампа на второй президентский срок

Республиканская партия США утвердила действующего президента Дональда Трампа на второй срок на предстоящих выборах лидера США, которые состоятся в ноябре.



"Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок", - говорится в сообщении.



Соответствующее решение принято в ходе неформального голосования во время общенационального съезда республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина - Ред.). Отмечается, что лидер США получил необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов съезда.



Также сегодня утвердили и кандидатуру 61-летнего Майка Пенса кандидатом в вице-президенты страны. Отмечается, что он была одобрен без подсчета голосов делегатов съезда, ссылаясь на то, что конкурентов у него не было.



"Леди и джентльмены, делегаты и гости, я рад сообщить, что...нынешний съезд единогласно поддержал кандидатуру Майка Пенса на пост вице-президента США от Республиканской партии", - заявил конгрессмен Кевин Маккарти (республиканец).



Отметим, что Пенс был напарником действующего президента США Дональда Трампа на предыдущих президентских выборах в 2016 году. После инаугурации Трампа в январе 2017 года является вице-президентом США. До этого был губернатором штата Индиана. В 2001-13 годах являлся членом Палаты представителей Конгресса (от Индианы).



Напомним, 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Основными конкурентами считаются Джо Байден и Дональд Трамп.

