Республиканцы официально выдвинули Трампа на второй президентский срок

Республиканцы официально выдвинули Трампа на второй президентский срок

Республиканская партия США утвердила действующего президента Дональда Трампа на второй срок на предстоящих выборах лидера США, которые состоятся в ноябре.

"Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято в ходе неформального голосования во время общенационального съезда республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина - Ред.). Отмечается, что лидер США получил необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов съезда.

Также сегодня утвердили и кандидатуру 61-летнего Майка Пенса кандидатом в вице-президенты страны. Отмечается, что он была одобрен без подсчета голосов делегатов съезда, ссылаясь на то, что конкурентов у него не было.

"Леди и джентльмены, делегаты и гости, я рад сообщить, что...нынешний съезд единогласно поддержал кандидатуру Майка Пенса на пост вице-президента США от Республиканской партии", - заявил конгрессмен Кевин Маккарти (республиканец).

Отметим, что Пенс был напарником действующего президента США Дональда Трампа на предыдущих президентских выборах в 2016 году. После инаугурации Трампа в январе 2017 года является вице-президентом США. До этого был губернатором штата Индиана. В 2001-13 годах являлся членом Палаты представителей Конгресса (от Индианы).

Напомним, 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Основными конкурентами считаются Джо Байден и Дональд Трамп.