Турчинов посоветовал Зеленскому начать наступление на Крым

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), глава штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов, отвечая на намеки президента Украины Владимира Зеленского в том, что он без боя сдал Крым, заявил, что глава страны теперь сам имеет возможность начать наступление на полуостров.



Об этом он заявил в комментарии "Радио Свобода".



Как считает Турчинов, к потере территории причастны многие люди, включая бывшего президента Виктора Януковича и тех, кто "уничтожал обороноспособность страны". Однако власть теперь хочет допрашивать своих оппонентов.



"Но у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь. Но, к большому сожалению, я боюсь, что "договорняк" с Россией для него значительно важнее, чем защита украинской земли", — подчеркнул Турчинов.



Напомним, выступая сегодня в Киеве по случая Дня Независимости Зеленский заявил, что те, кто сдал территории страны, понесут наказание, намекнув на Турчинова.

