Нацбанк создаст реестр коллекторов

Национальный банк готовит законопроект по регулированию работы компаний, которые занимаются взысканием просроченных долгов. Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе встречи с представителями небанковского финансового сектора.



По ее словам, законопроект предусматривает создание реестра коллекторских компаний. Исключение из реестра будет означать запрет банкам и финансовым учреждениям заключать договоры с этой структурой, подчеркнула Рожкова.



Она уточнила, что исключение из реестра будет применяться, если компания не реагирует на письменные требования Нацбанка и на штрафы за нарушение законодательства при взаимодействии с должником.



Рожкова также отметила, что только за месяц Нацбанк получил 535 обращений граждан с жалобами на действия коллекторских компаний. По итогам рассмотрения жалоб установлены случаи грубых нарушений коллекторами требований законодательства, заявила она.



Поэтому в законопроекте для коллекторской компании появится требование по соблюдению ею правил этического поведения с должником.



"В случае нарушения коллектором правил этического поведения будут предусмотрены меры воздействия и санкции, в том числе исключение из реестра коллекторских компаний", – отметила первый замглавы НБУ.

