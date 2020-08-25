Мэр Нью-Йорка: занятия в школах могут проводить на открытом воздухе

Обучение в школах Нью-Йорка в условиях пандемии может проводиться на открытом воздухе. Как сообщил в понедельник нью-йоркский телеканал NY1, такое мнение высказал мэр города Билл де Блазио на встрече с журналистами.



"Мы знаем, что проведение занятий на открытом воздухе - эта идея, которая дает результат, - отметил он. - Таким образом открывается много возможностей".



К следующей пятнице администрации школ города должны представить в городской департамент образования планы по организации классов на открытом воздухе. В них должны быть указаны конкретные улицы, парки и спортивные площадки, где можно было бы проводить занятия в условиях безопасности. Мэр не уточнил, намерены ли городские власти предоставить школам дополнительное финансирование на приобретение оборудования, необходимого для организации занятий на открытом воздухе, таких как палатки и тенты. Ранее мэр выступал против такой формы обучения, ссылаясь на погодные условия в Нью-Йорке.



Предложения об организации занятий в начале учебного года не в классах, а на открытом воздухе, были выдвинуты в середине июля. Предлагалось, в частности, перекрыть движение транспорта в отдельных кварталах в период школьных занятий и дать возможность администрации школ устанавливать тенты на улицах.



Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо неоднократно заявлял о том, что вопросы о прекращении занятий в случае возникновения вспышки коронавируса должны будут принимать руководители отдельных школьных округов, в частности для школьного округа города Нью-Йорка, где насчитывается 1 800 школ и 1,1 млн учащихся, будут установлены более жесткие стандарты тестирования на коронавирус. Там школы будут закрыты, если число выявленных на территории округа случаев инфицирования в течение семи суток превысит 3%, в то время как для остальных школьных округов этот параметр установлен на уровне 5%.



По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано свыше 5,71 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 176,9 тыс. человек. Наибольшее число умерших - 32,8 тыс. - зарегистрировано в штате Нью-Йорк.



