Что скрывается за арестом Стива Бэннона

Закери Эванс (Zachary Evans), сотрудник журнала National Review, сообщил ранее о выдвинутом Министерством юстиции обвинении в отношении бывшего руководителя избирательной кампании Трампа и бывшего советника Белого дома Стива Бэннона (Steve Bannon). Это же обвинение было предъявлено еще трем фигурантам...

... — Брайану Колфейджу (Brian Kolfage), ветерану Военно-воздушных сил, потерявшему три конечности в ходе войны в Ираке, Эндрю Бадолато (Andrew Badolato), давнишнему соратнику Бэннона, а также Тимоти Ши (Timothy Shea), помогавшему Колфейджу провести кампанию под лозунгом «Мы построим стену» (We Build the Wall), которая, как говорят, послужила центром предполагаемой мошеннической схемы.



В опубликованном в четверг обвинении говорится о том, следователями была проведена большая аналитическая работа, в основном этим занимались инспекторы Почтовой службы США, а также прокуроры из офиса генерального прокурора, относящегося к Южному району Нью-Йорка.



На самом деле, это расследование уже шло полным ходом осенью прошлого года — в обвинительном документе говорится о том, что в октябре 2019 года указанные лица получили информацию от одного финансового института о том, что в отношении них проводится расследование.



Данные о мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег начали поступать уже давно, и инспекторы почтовой службы, судя по всему, тщательно проследили движение денег, а для этого использовались многочисленные банковские счета, объекты недвижимости и, по крайней мере, один автомобиль. Все это в деталях изложено в обвинении, включая обоснование для конфискации, которая будет служить дополнением к длительному тюремному сроку и огромным штрафам в том случае, если указанные лица будут признаны виновными.



Использованная мошенническая схема была масштабной, но несложной. Согласно предъявленному обвинению, в конце 2018 года Колфейдж с помощью Ши и других лиц начал проводить кампанию, которая первоначально называлась «Мы, народ, строим стену» (We the People Build the Wall), для чего они использовали веб-сайт GoFundMe (по мнению стороны обвинения, это был «сайт для краудфандинга»).



Организаторы этой схемы рассчитывали на то, что частные граждане будут жертвовать деньги, которые затем будут направлены правительству для финансирования строительства стены на южной границе. Это кампания сразу же оказалась успешным средством для сбора средств, и очень быстро было получено сначала 17 миллионов долларов в виде обязательств, но в конечном счете эта сумма составила 25 миллионов долларов.



Чтобы получить эти деньги, создателям веб-сайта GoFundMe нужно было иметь организацию, куда они могли бы перечислить собранные средства. Кроме того, нужны были гарантии того, что все средства будут использованы на объявленные организаторами цели. Для оказания помощи в этом деле Колфейдж пригласил Бэннона и Бадолато (в обвинении он назван «предпринимателем и венчурным капиталистом», хотя в материалах дела содержится также немало менее лестных характеристик).



Эти двое взяли на себя повседневную организационную работу по проведению кампании по сбору средств, а также создали некоммерческую организацию (на основании Раздела 501, пункт © (4) Налоговых законов) под названием «Мы строим стену Инк» (We Build the Wall Inc).



Вебсайт этой организации содержит информацию о консультативном совете организации «Мы строим стену», в состав которого вошли многие известные фигуры, в том числе бывший секретарь штата Канзас Крис Кобах (Kris Kobach) в качестве главного юридического советника. Пока в предъявленном обвинении нет указаний на то, что другие лица, помимо уже названных, имели отношении к предполагаемой мошеннической схеме.