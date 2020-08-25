Ребров получил орден "За заслуги" II степени

Экс-игрок Динамо и сборной Украины Сергей Ребров, возглавляющий венгерский Ференцварош, получил награду от президента Украины.



Владимир Зеленский в честь 29-го Дня независимости Украины постановил наградить ряд граждан, в том числе деятелей культуры, искусства и спорта. В их число вошел и Ребров.



Специалист получил орден "За заслуги" ІІ степени за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украини, значительные трудовые достижения и высокий профессионализм. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

