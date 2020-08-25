В Украине на большинстве территорий ожидаются дожди, местами грозы

В ближайшие сутки в Украине установится влажная, умеренно теплая погода, сообщает Укргидрометцентр. В среду, 26 августа, ночью в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях, а днем в северо-восточной части страны ожидается дождь, ночью – местами значительный. Отдельные грозы. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, днем в западных и восточных областях юго-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 11-16°, в южной части 16-20° тепла. Днем в западных, северных и большинстве центральных областей 21-26°, на остальной территории 26-31° выше нуля.



В Киеве в ночь на среду значительный дождь, днем без осадков. Температура ночью 14-16°, днем 22-24° тепла.



Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 26 августа в Киеве была зафиксирована в 1903 году и составила 33,7°, самая низкая ночью – 6,3° в 1899 году.



В четверг, 27 августа, в западных, северных, днем местами в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях небольшой, местами умеренный кратковременный дождь, грозы. На остальных территориях без осадков.



Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 10-15°, в южной части 14-19° тепла. Днем в западных и северных областях 19-24°, на остальной территории 23-28°, в южной части до 32° выше нуля.



В Киеве в ночь на четверг местами, днем повсеместно небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23° тепла.



25 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составила 23-25°, в Днепре в пределах Киева 23°.

