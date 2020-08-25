Рада ратифицировала соглашение с ЕС о предоставлении Украине макрофина на 1,2 млрд евро

Верховная Рада Украины приняла в целом президентский законопроект о ратификации Меморандума о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро. Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.



"Законопроект разработан с целью вступления в силу для Украины подписанных 23 июля 2020 года в Брюсселе международных договоров Украины относительно получения макрофинансовой (кредитной) помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро", - говорится в пояснительной записке.



Отмечается, что реализация Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения позволит Украине привлечь от ЕС на условиях срочности и платности дополнительные финансовые ресурсы в сумме до 1,2 млрд евро для их последующего направления в государственный бюджет, что в будущем потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины для обслуживания и погашения привлеченного кредита.



Кроме того, процентная ставка заимствования по новой программе на срок до 15 лет прогнозируется как приемлемая (до 2% годовых), однако конкретный ее размер станет известным только во время выхода Европейской Комиссии, имеющей самый высокий кредитный рейтинг, на внешний рынок заимствований для получения средств, что будут перечисляться Украине по той же процентной ставке.

