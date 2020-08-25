Разумков: для утверждения большого герба нужно конституционное большинство

Большой государственный герб Украины утверждается конституционным большинством, напоминает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.



"Есть особая процедура… предусмотренная Конституцией, что этот законопроект (о большом государственном гербе Украины – ИФ) надо будет принимать 300 голосами, не 226, а именно конституционным большинством", - сказал Разумков на брифинге во вторник в Киеве.



Спикер подчеркнул важность, чтобы к законопроекту были привлечены все депутатские фракции и группы.



"Однако, в первую очередь, тут должны быть привлечены геральдисты, эксперты в этой сфере, ученые, которые действительно смогут учесть в первую очередь исторические, национальные и другие аспекты, связанные с разработками и предложениями по большому гербу", - сказал Разумков.



Он также отметил, что было бы целесообразно также в законе о государственных символах учесть все позиции, "и герб, и гимн, и флаг".



Как сообщалось, народные депутаты на внеочередном заседании во вторник приняли проект постановления, которым поручили Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

