Шотландцы обиделись на Трампа младшего из-за Лох-Несского чудовища

Сын президента США Дональд Трамп-младший своим выступлением на предвыборном съезде Республиканской партии США обидел жителей Шотландии, пренебрежительно отозвавшись об одном из национальных и туристических символов страны Несси - мифическом чудовище из озера Лох-Несс, пишет Huffington Post.



Бурю негодования и гнева шотландцев вызвало то, что сын главы Белого дома назвал соперника своего отца на выборах 2020 года - кандидата от Демократической партии США Джо Байдена - "Лох-Несским чудовищем из болота".



"Последние полвека он где-то рыщет, на выборах высовывает голову, а потом исчезает и больше ничем себя не проявляет", - прошелся по политику Трамп-младший.



За такие слова сына президента осудили не только республиканцы и сторонники демократов, но и жители Шотландии.



"Несси живет в озере и не заслужила такого хамского обращения", "Почему Трамп-мл. пытается демонизировать чудовище? В Шотландии его считают вполне достойным созданием и люди хотят видеть его", "Ты владеешь гребаным гольф-клубом в Шотландии и не знаешь, что Лох-Несс не болото?", - комментировали выступление Трампа-младшего в соцсетях.

