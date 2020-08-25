Apple открывает первый фирменный магазин на воде

Компания Apple в Сингапуре открывает первый фирменный магазин на воде. Об этом сообщает The Straits Times.



Новый салон гаджетов компании появится в здании в Marina Bay Sands, стоящем на воде. Ранее в шарообразном строении располагался ночной клуб под названием Avalon.



Накануне компания подсветила здание синим цветом с логотипом Apple. Отмечается, что в компании уверены, что затраты на открытие магазина окупятся несмотря на коронавирус.



Данный магазин Apple станет третьим в Сингапуре.

