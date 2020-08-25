Украина ограничила паломничество хасидов в Умань

Украина по просьбе главы израильского правительства приняла решение, согласно которому прибытие паломников на празднование Рош ха-Шана (иудейского Нового года) в 2020 году в г.Умань Черкасской области будет ограничено.



Об этом сообщается на сайте президента Украины Владимира Зеленского по результатам селекторного совещания, которое состоялось под руководством главы государства во вторник.



"По просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана", - говорится в сообщении.



Как сообщалось, участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел Украины пришли к совместному мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в г. Умань (Черкасская обл.) для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в 2020 году является невозможным ввиду эпидемиологической ситуации в Израиле, запрета проведения массовых мероприятий в Украине, необходимости создания большого количества мест для обсервации и сложности контроля правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.



Позже Министерство здравоохранения Израиля призвало Киев не разрешать в текущем году паломничество хасидов в Умани на праздник Рош ха-Шана.



17 августа мэр Умани Александр Цебрий пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана в связи с ситуацией с коронавирусом и отправился в Киев для решения этого вопроса на высшем уровне.



В тот же день глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что правительство поддержало решение об ограничении на посещение иностранцами Умани на период празднования Рош ха-Шана в 2020 году. Кроме того, по словам Авакова, аналогичной договоренности МВД достигло с представителями Украинской православной церкви и Православной церкви Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии.



18 августа правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников, которые планируют принять участие в праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения Умани "из-за угрожающей эпидемической ситуации". В то же время для тех, кто все-таки решит посетить Умань, в правительствах подчеркивают, что карантин в Украине распространяется на все публичные мероприятия и должен строго соблюдаться.



21 августа Аваков заявил, что Украина введет технические ограничения, которые сделают невозможным прибытие большого количества паломников в Умань.



В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана), который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября, в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

