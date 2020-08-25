Испания задействует военных для борьбы с распространением коронавируса

Власти Испании привлекут 2 тыс. специально подготовленных военных с целью улучшить отслеживание случаев передачи коронавируса и сдерживание болезни, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.



"Мы не можем позволить пандемии вновь взять контроль над нашими жизнями... это мы должны взять (ситуацию - ИФ) в свои руки и остановить вторую волну (вируса - ИФ)", - приводят слова премьера западные СМИ.



Также он заявил, что местные власти смогут обращаться к Мадриду для введения экстренной ситуации на местах с целью ограничивать из-за эпидемиологической обстановки перемещения людей.



По словам Санчеса, масштабы прироста новых случаев коронавируса в стране "вызывают опасения", однако ситуация далека от той, что складывалась в середине марта.



СМИ напоминают, что правительство Испании из-за коронавируса объявило в середине марта чрезвычайное положение, которое полностью отменили лишь 21 июня. С тех пор рост количества инфицирований в стране резко возросло, однако смертность намного ниже, чем наблюдалась на пике эпидемии.



Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Испании диагностировали 420 809 случаев коронавируса, скончались 28 872 инфицированных.

