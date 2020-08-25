Верующие УПЦ поздравляют митрополита Антония с 53-летием – соцсети

Верующие Украинской Православной Церкви поздравляют управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича) с Днем рождения в социальных сетях.



Как сообщает Центр информации УПЦ, в своих поздравлениях верующие благодарят владыку за служение, а также желают здоровья и «многая и благая лета».



«Поздравляем Вас, наш дорогой Владыко!! Рады всегда слушать Ваши замечательные и очень глубоко содержательные проповеди. Многая и благая Вам лета и спасения всем нам, Вашими святими молитвами», - написала Галина Павличенко.



«Ваше Высокопреосвященство и отец родной Антоний! Искренне поздравляем с Днем рождения! Покрова небесных сил и ангельского дыхания, крепкого здоровья, любви и Господней радости! Спасибо за то, что Вы всегда рядом с нами! Мы преданы нашей истинной Православной вере!», - поздравила Светлана Кравченко.



«Владыко Антоний, с днем рождения Вас поздравляю! Молимся, чтобы милостивый Господь даровал многая лета в здравии, любви и радости духовной служить Богу нашему, быть таким верным пастырем Церкви нашей православной! Храни Вас Господь многая, многая, многая лета!», - пожелала в своем поздравлении Наталья Перегуда.



Владимир Гамарис пишет: «Поздравляю! Молюсь за Вас ежедневно! Дай Бог Вам сил и здравия!».



Мария Данилюк посвятила митрополиту Антонию стихотворение, пожелав в нем долгих лет жизни, а также много сил и терпения в нелегком архипастырском труде.



«Сердечно поздравляю Вас, Владыко Антоний, с Днем рождения! Молитвенно желаю, чтобы Всемогущий Бог всегда сопутствовал Своей благодатью Вашим святительским трудам и ниспослал Вам доброе здравие и долголетие! С любовью о Господе!», - поздравила Людмила Поправка.



«Ваше Високопреосвященство, дорогой Владыка! Искренне поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю, чтобы основой счастливой жизни и плодотворной работы было крепкое здоровье, а вера, надежда и любовь всегда были верными спутниками на Вашем жизненном пути. Многих и благословенных Богом лет!», - желает Иоанн Мусив.



«Владыка Антоний! Поздравляем Вас с Днем рождения! Божьей помощи Вам в нелегком служении архипастыря! Многая и благая лет!», - написал Алексей Лысюк.



Как сообщалось ранее, свой День рождения управделами УПЦ встречает молитвой.



Утром митрополит Антоний совершил Божественную литургию в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

