МИД России сообщил о переносе встречи в "нормандском формате"

Встреча советников нормандского формата перенесена на более поздний срок - на сентябрь, у участников произошла накладка по дате, теперь может поменяться и место встречи, сообщил источник в МИД РФ. Ранее источник сообщил, что встреча политических советников "нормандского формата", запланированная на 28 августа в Париже, отменена "в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины".

"Встреча не отменена, она просто сдвинута на чуть попозднее, на сентябрь. Повод для отмены - технический, просто накладка по дате произошла у участников. С нашей стороны мы были готовы", - сказал собеседник агентства.



Отвечая на вопрос о том, поменяется ли теперь место будущей встречи политсоветников, источник отметил, что "теоретически может".



"Был Париж, а дальше, так как перенесено на чуть позже, будут договариваться (о месте встречи – ред.)", - пояснил он.



По его словам, от этой встречи политсоветников зависит то, как скоро состоится саммит в нормандском формате.



"Теоретически возможно, если бы советники встретились, о чем-то договорились, могли бы встретиться и министры (иностранных дел), и если бы к этому моменту были выполнены условия, обозначенные на саммите (в нормандском формате) в декабре в Париже, то тогда можно было говорить о том, что можно думать о (новом) саммите", - сказал источник в российском МИД.



Он также добавил, что на встрече не должно было быть итогового документа как такового.



"Была идея, что в результате нужно о чем-то договориться, об итоге, и его как-то зафиксировать, но не для декларации, а для себя. Это технология работы", - отметил он.



Позже пресс-служба офиса президента Украины назвала причину переноса встречи политсоветников "нормандского формата.



"Встреча советников лидеров государств-участников "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна. О новой дате встречи будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении пресс-службы офиса Зеленского.



Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

