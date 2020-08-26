Пискун назвал причину своего увольнения из Генпрокуратуры

Уволенный с должности внештатного советника генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой Святослав Пискун подтвердил свою отставку и объяснил, что решение связано с борьбой различных групп влияния в офисе генерального прокурора.



Об этом Святослав Пискун сообщил в эфире телеканала "112-Украина" 25 августа.



По словам Пискуна, против его работы в должности выступали высокопоставленные чиновники, ориентированные на западных кредиторов Украины. "Соросовский клан давил на Венедиктову из-за моего назначения", - уточнил Пискун.



Он также отметил, что Венедиктова уже подписала заявление о его отставке.



Ранее Венедиктова отстаивала назначение Пискуна, в комментарии она делала выпад в сторону тех, кто негативно отзывался о Пискуне из-за его работы при прежних властях, говоря о том, что главное - опыт. "... бесконечно благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами - видимо их надо брать сразу же из роддомов", - писала Венедиктова.

