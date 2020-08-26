Бальбек ответил на слова Турчинова о вторжении в Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова о возможности у президента Украины Владимира Зеленского вторгнуться в Крым, отметил, что подобный шанс есть у многих, "главный вопрос - как потом унести ноги с полуострова".



Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что у главы государства Владимира Зеленского "есть все возможности" для наступления на Крым. Также Турчинов выразил готовность "помочь" украинскому президенту в "реализации наступления".



"Возможность вторгнуться на территорию Крыма есть у многих, главный вопрос - как потом унести ноги с полуострова. Если уж так неймётся официальному Киеву осуществить агрессию в отношении полуострова и живущих на нем людей, то это будет поистине трагическая страница в истории российского и украинского народов. Для Украины это будет глобальный траур, для нас - общенародное сожаление. Мы будем вынуждены разгромить группировку, зашедшую на нашу территорию, а чтобы урок запомнился надолго, - нанести ракетные удары по всем целям, представляющим опасность для российского Крыма. Мы искренне этого не хотим", - сказал Бальбек.

