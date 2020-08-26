На Украине обвалились цены на арбузы

На Украине существенно снизились цены на бахчевые культуры. При этом в сегменте косточковых и ягодных культур некоторые позиции показали рост цен. Об этом сказала директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева в комментарии Интерфакс-Украина во вторник, 25 августа.



Зверева указала, что за последнюю неделю цены на арбузы просели почти на 30%.



"Одним из ключевых факторов, поддержавших негативную ценовую динамику в сегменте арбузов на украинском рынке, была первая в этом сезоне крупная поставка бахчевых средствами речной логистики, с основной зоны производства – юга – к основному центру потребления – в Киев. Как только объем был сформирован и в закупках крупных партий арбузов за короткий отрезок времени потребности не стало, цены начали снижаться", – пояснила Зверева.



В свою очередь, дыня на минувшей неделе подешевела незначительно – с 4,96 грн/кг до 4,13 грн/кг, добавила она



Зверева отметила продолжающееся повышение цен на голубику. "Сокращение предложения голубики в условиях активного спроса – основная причина роста цены на данную ягоду на Украине на сегодня", – говорит директор по развитию УПОА.



По словам Зверевой, в то же время садоводы, которые в настоящий момент реализуют голубику поздних сортов, получили возможность снова повысить цены на свою продукцию. В результате данных ценовых корректировок голубика на украинском рынке в середине минувшей недели предлагалась к продаже по 150-220 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей раннее.



Кроме того, как заметила специалист, продолжается рост цен на малину – на минувшей неделе украинские хозяйства реализовывали эту ягоду по цене в диапазоне 65,26-110,15 грн/кг, а ежевика, напротив, снизилась в цене – в среднем до 50,12 грн/кг, хотя предложение продукции уже сократилось до минимума.



Также, по словам директора по развитию ассоциации, в фруктовом сегменте, на минувшей неделе стабильным был лишь рынок сливы, которая, как и раньше, предлагалась по 11,01-17,07 грн/кг.



На рынке абрикоса отмечалось снижение минимальных пределов ценового диапазона до 12,12 грн/кг, хотя цены на качественную продукцию все еще достигали 40,20 грн/кг.



Диапазон цен в сегменте персика несколько сузился. В целом персик подешевел, и цены не превышали 30,02 грн/кг. Тем не менее, минимальный их уровень несколько поднялся до 20,10 грн/кг ввиду сокращения предложения продукции низкого качества, отметила специалист.

